Аргентина разнесла «в пух и прах» российские троллейбусы Trolza

Российские троллейбусы Trolza, закупленные Аргентиной у России в 2017 году, подверглись жесткой критики со стороны муниципалитета Росарио. Причиной стала неожиданная неисправность, вынудившая власти закрыть троллейбусную линию, а также снять российскую технику с эксплуатации.

Проблемой оказался дефект в аккумуляторной системе из-за сильной жары, при которой батареи Trolza выходили из строя. В последние недели для того, чтобы не останавливать работу техники, аргентинским водителям таких троллейбусов приходилось выключать кондиционеры.

Проблемы с некачественными батареями, установленными в троллейбусы компании Trolza, по гарантии уже не решить. Компания, производившая такой общественный транспорт, обанкротилась в 2020 году.

Для того, чтобы заменить аккумуляторы во всех троллейбуса линии Q (12 машин) муниципалитету придется раскошелиться на сумму более 100 тысяч долларов.

Впрочем, само сотрудничество между аргентинской стороной и российской Trolza с самого начала вызывало вопросы, поскольку поставщик машин сорвал крайний срок отправки техники.

Вместо апреля троллейбусы прибыли только в феврале. При этом российская сторона пообещала, что компенсирует этот простой оправкой двух дополнительных машин, однако они в Аргентину так и не прибыли.

В комментариях к статье на сайте «Clarin» аргентинцы раскритиковали как власти собственной страны, так и российские компании, которые отправляют на экспорт некачественную технику, а затем не несут за нее ответственность. Причем по большей части эта критика была выражена в нецензурной форме.