Китайский BYD запустит автомобильный завод в Узбекистане

Китайский автомобильный концерн BYD раскрыл планы по выходу на рынок Узбекистана летом прошлого года, а уже в конце января 2023-го организовал совместное предприятие на территории этой страны. Завод получил название BYD Uzbekistan Factory и стал первым СП для «поднебесной» компании за пределами КНР.

Что интересно, площадка заявлена не как предприятие с крупноузловой сборкой, а как завод, занимающийся полноцикловым выпуском машин. Продавать собранные в Узбекистане автомобили планируют как на территории самой страны, так и в соседних государствах.

На первых порах с конвейера совместного предприятия BYD в Узбекистане должны начать сходить три модели в нескольких исполнениях. Первой станет гибрид Chazor 05 DMi, который в Китае также известен под именем Destroyer 05.

Машина представляет собой седан длиной 4800 мм (колесная база – 2,7 метра), оснащенный полуторалитровым бензиновым атмосферным мотором на 110 лошадиных сил и электромотором на 180 или 197 «сил». Запас хода модели исключительно на электротяге заявлен на отметке от 55 до 120 км в зависимости от емкости батареи.

Следующим по списку назван кроссовер BYD Song. Предполагается, что его предложат в Узбекистане как в виде полноценного электрокара мощностью 184 лошадиные силы (запас хода 505 км), так и гибрида.

Что касается флагмана модельной линейки совместного предприятия в Узбекистане, то им станет электромобиль Han. Это почти 5-метровая 4-дверка, способная комплектоваться сразу несколькими видами силовых установок. Самая простая версия обладает мощностью 245 лошадиных сил, а «топовая» – 517 «сил». Запас хода варьируется в пределах 610 – 715 км.