Полный привод, 7 мест, дизельный двигатель: появились новые фото исполинского внедорожника Dongfeng Warrior M20

Анонс нового внедорожника Dongfeng, который получит название Warrior M20, состоялся еще в прошлом году. Автомобиль до сих пор не представлен официально, однако в Сеть периодически утекают его фотографии без камуфляжа.

Машину, которую уже называют «китайским ответом Hummer», удалось в очередной раз запечатлеть журналистам одного из популярных автомобильных «поднебесных» СМИ.

Модель построена на базе гражданского пикапа Warrior M50 и представляет собой полноразмерный вездеход, дизайн которого выполнен в стиле милитари.

Первое, на что можно обратить внимание, взглянув на Warrior M20, так это на огромные зеркала, которые напоминают небольшие телевизоры.

Другой яркий элемент экстерьера – лестница, расположенная над аркой заднего колеса. Она разработана для удобства погрузки на крышу крупногабаритных вещей.

Размеры внедорожника уже раскрыты. Его длина составит 5500 мм, ширина – 2160 мм, а размер колесной базы будет равен 3155 мм.

Машина оказалась настолько крупной, что ее создатели установили габаритную подсветку на боковинах кузова (по низу дверей и по углам заднего бампера). Кроме того, внедорожнику досталась штатная лебедка.

В салоне Warrior M20 обзавелся семью посадочными местами и большим дисплеем на передней панели, а также необычным блоком кнопок под ним. Селектор 6-скоростной АКПП вынесли практически на центральную консоль, а рядом расположили шайбу выбора режимов работы трансмиссии.

Приводить в движение новый внедорожник Dongfeng предстоит рядному 6-цилиндровому дизельному мотору разработки компании Cummins. Его рабочий объем составит 6,7-литра, а мощность будет равна 320 лошадиным силам (1200 Нм). Привод – разумеется будет безальтернативным полным с блокировками дифференциалов.

Полноценная премьера Warrior M20 должна состояться до конца 2023 года.