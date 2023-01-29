Раскрыт автопарк чемпиона Формулы 1 Макса Ферстаппена

Не так давно соцсети облетел видеоролик, снятый в одном из дилерских центров Ferrari, где был замечен Макс Ферстаппен, который покупал итальянский гиперкар SF90 Stradale Assetto Fiorano. Это побудило журналистов британского издания «Crash» выяснить, из каких автомобилей состоит автопарк двукратного и действующего чемпиона Формулы-1.

По словам авторов портала о гоночных сериях, ссылающихся на собственные источники, стоимость автомобильной коллекции голландского пилота Ф1 превышает отметку в 6 миллионов долларов. Что интересно, в гараже Ферстаппена припаркованы не только суперкар, но и относительно простые автомобили, с которыми связаны воспоминания гонщика.

Так, например, 2-кратный чемпион Формулы 1 по-прежнему держит в своем распоряжении Renault Clio – свой первый автомобиль, который ему подарили его родители.

Помимо него у Ферстаппена имеется Renault R.S. 1 стоимостью 400 тысяч долларов – это первая машина, которую он приобрел себе самостоятельно.

Макс Ферстаппен за рулем Aston Martin Valkyrie

После первой победы в «Королевских гонках» гонщик Red Bull купил Porsche 911 GT3 RS (стоимость 400 тысяч долларов), а затем пополнил коллекцию такими интересными автомобилями как: Aston Martin DB11 (200 тысяч долларов), Aston Martin Vantage (150 тысяч долларов), Aston Martin DBS Superleggera (360 тысяч долларов), гиперкар Valkyrie (2 миллиона 700 тысяч долларов), Ferrari 488 Pista (331 тысяча долларов), Ferrari Monza SP2 (1 миллион 800 тысяч долларов) и Mercedes-Benz C63 S AMG (78 тысяч долларов).