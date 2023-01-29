Перекупщики раскрыли правду о подержанных машинах из Японии

Японские автомобили в не самое простое для экономики страны время пользуются высочайшим спросом из-за невысокой цены и отличного качества. Так, например, только за 2022 год через таможенный пункт во Владивостоке в Россию прибыли 197 тысяч машин (+70% к 2021 году). Самыми популярными оказались модели: Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki.

Журналисты издания «Москва Онлайн» попросили прокомментировать нынешнюю тенденцию и перспективы ее продолжения специалистов по перепродаже машин, а также автоэкспертов.

По словам юриста Максима Едрышова, увеличение поставок в Россию японских автомобилей является вполне очевидным событием.

«В Японии сейчас не лучшие времена, и курс йены – минимальный. Поэтому там действительно можно купить приличный, хороший автомобиль по цене новой Lada Granta», – отметил эксперт.

Но насколько эта тенденция сохраняется? Об этом сайту «msk1» рассказал профессиональный перекупщик по имени Владислав.

Специалист в этой области отметил, что рынок Владивостока по большей части живет праворульными автомобилями из Японии:

«Взлет был прошлой весной, особенно после того, как рубль стал стоит дороже. Сохраняется ли ажиотаж? Да, работы хватает».

По словам эксперта в этой области, наибольший спрос традиционно приходится на автомобили Toyota. Причем одинаково хорошо люди берут как премиальные внедорожники Land Cruiser, так и более скромные 4-дверки Camry и Corolla. Отдельная категория предпочитает заказывать максимально вместительную технику, включая семейные модели, минивэны и микроавтобусы.

Что касается минусов, которые могут поджидать покупателей таких машин, то они оказались названы весьма стандартными: приобретение машины с аукциона в Японии – это кот в мешке, поскольку среди автомобилей из «Страны восходящего солнца» существует большое количество автохлама.

Для того, чтобы распознать некачественную машину, понадобятся честные организации с квалифицированными сотрудниками.

Другой способ, который советуют сами перекупщики – отправиться во Владивосток и приобрести ввезенный туда автомобиль, осмотрев и проверив его лично. Да, он будет немного дороже, чем если его брать прямиком из Японии, но при этом все равно окажется дешевле, чем в любом другом регионе.