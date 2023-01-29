Новый Audi Q7: вместо следующего поколения второй фейслифтинг

Audi представила второе поколение Q7 в 2015 году, а в 2020 году продемонстрировала фейслифтинг, целью которого было освежить дизайн модели, чтобы она оставалась актуальной на рынке еще несколько лет.

Похоже, что ингольштадцы вновь решили воспользоваться тем же приемом готовя «фейслифтинг фейслифтинга» Q7. Информацией об этом поделилось издание «AutoExpress”, опубликовавшее фотографии закамуфлированного кроссовера на ранних стадиях испытаний.

Прототип автомобиля традиционно для еще не представленной официально модели был частично замаскирован камуфляжем, однако не полностью, а точечно, не скрывая пропорций автомобиля. Единственная загадка оказалась связана с фарами, крыльями и решеткой радиатора, которые, скорее всего, станут крупнее, чем у дореформенного кроссовера.

Что касается кормы, то по форме прикрытых маскировкой фонарей можно предположить, что они будут полностью переработаны и получат еще более грубые формы и новую графику.

Все говорит о том, что это будет последний вариант Q7 с обычным двигателем внутреннего сгорания. А сама Audi, похоже, не заинтересована в том, чтобы вкладывать больше денег в разработку полностью нового поколения этого кроссовера.

В Россию Audi Q7 поставлялись только с турбодизелем V6 3.0 TDI (249 л.с.), на который ранее приходилось 98% продаж.

Напомним, что до 2026 года автопроизводитель из Ингольштадта сделает шаг в сторону полной электрификации своих автомобилей и с этого момента обещает представлять только «батарейные» модели. Вероятно, Q7 E-Tron станет одной из них.