Что думают в Германии про новый российский «Москвич»

Появления на немецком рынке кроссовера «Москвич 3е», разумеется, ждать не стоит. Однако это не касается исходной модели – китайского «паркетника» JAC e-JS4. Именно он лежит в основе первого электрического «Москвича» и как раз его взял на тесты немецкий журнал «Auto Motor und Sport», поделившись впечатлениями о новинке.

Автор статьи рассказывает о том, что «поднебесная» автомобильная компания Anhui Jianghuai Automobile Co., расположенная в Хэфэй, собирает автомобили под этим брендом с 1999 года, а также имеет собственное совместное предприятие с VW.

Несмотря на сотрудничество с немецким автогигантом, кроссовер e-JS4 является собственной разработкой JAC.

«Дизайн e-JS4 с длиной в 4,41 метра напоминает мне Hyundai и Citroen в таких деталях, как световая подпись спереди и сзади. Впрочем, как «подделка» автомобиль явно не выглядит», – пишет журналист немецкого издания.

Салон тестировщик назвал просторным с достаточно большим пространством для ног, особенно сзади, а также выделил 520-литровый багажник.

А вот удобство и эргономика салона кроссовера автора текста не порадовали. Он посетовал на то, что расстояние до педалей регулируется электроприводом, но спинку сиденья приходится двигать вручную. Рулевая колонка способна регулироваться по высоте, однако по вылету – нет. Это мешает принять водителю идеальное положение.

Работа цифровой панели приборов и интерфейсов Apple CarPlay, а также Android Auto нареканий у журналиста не вызвали. Чего не скажешь о силовой установке кроссовера.

Так, по словам тестировщика немецкого автомобильного портала, силовой агрегат JAC e-JS4 (в России это Москвич 3е) нуждается в доработке. Мощность электромотора равна 142 кВт (193 л.с.). Весь крутящий момент передается на передние колеса. Звучит неплохо, но реализовано посредственно.

Нажимая на акселератор как при старте с места, так и в движении, чувствуется длительная задержка, тогда как затем следует внезапный рывок.

Литий-ионной батареи достаточно для того, чтобы проезжать на кроссовере до 270 километров, а через разъем CCS на быстром зарядном устройстве можно пополнить аккумулятор до уровня 80% примерно за 45 минут.

Резюмируя все сказанное выше журналист отмечает, что недостатки автомобиля вполне можно было не заметить, если бы не его высокая цена. В Германии за электрокар просят 39 тысяч 995 евро или 3 миллиона 75 тысяч рублей, что по мнению автора статьи «слишком дорого».

Для сравнения, копия JAC e-JS4 с шильдиками «Москвич» оценена в России минимум в 3 миллиона 500 тысяч рублей. Выводы, как говорится, делайте сами.