За «Москвич» в России просят 2 миллиона рублей. А сколько он стоит в Китае?

Компания «Москвич» возродилась в середине прошлого года на мощностях экс-завода Renault, а производство первых двух моделей (кроссоверов с индексами «3» и «3е») начала в конце 2022-го.

До этого момента казавшиеся крайне логичными слухи о том, что «Москвичами» станут китайские автомобили фирмы JAC, опровергались, однако так в итоге и вышло. Но если в Китае оригинальные кроссоверы «Джак» стоят одних денег, то у нас совсем других.

Так, например, лежащий в основе бензинового кроссовера «Москвич 3» вседорожник Sihao X4 оценен на родине минимум в 89 тысяч 800 юаней. При пересчете на российскую валюту это около 920 тысяч рублей.

Спросите, сколько стоит этот же кроссовер, но с переклеенным шильдиком «Москвич»? Ответ вряд ли порадует – от 1 миллиона 970 тысяч рублей в случае с МКПП и 2 миллионов 35 тысяч с вариатором. Таким образом, разница с оригиналом составляет более 1 миллиона рублей.

А что с электрическим «Москвич 3е»? В его основе, как известно, лежит кроссовер Sihao E40X.

Если в КНР за него просят 149 тысяч 500 юаней (1 миллион 525 тысяч рублей), то на нашем рынке батарейный «паркетник» оценен минимум в 3 миллиона 500 тысяч рублей. И в случае с ним разница оказалась даже выше, чем с бензиновыми кроссоверами – почти 2 миллиона рублей.