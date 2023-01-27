За новым кроссовером Toyota Hyryder выстраиваются многолетние очереди

Вышедший в продажу в прошлом году кроссовер Toyota Hyryder практически сразу же стал бестселлером. Причем таким, что очередь за ним растянулась на несколько лет.

В том, что приобрести эту модель стало очень сложно, имеется вина как самой компании, так и дилеров, которые ведут себя традиционно, пытаясь продавать только самые дорогие комплектации.

С момента запуска Hyryder ежемесячно продавалось в среднем по 9 тысяч экземпляров этой модели. Однако с недавних пор продажи автомобилей затормозились из-за их дефицита, особенно в стартовых комплектациях.

Как пишут журналисты издания «Autocar», для того, чтобы получить в свое распоряжение Toyota Hyryder, оснащенный МКПП, клиенту придется подождать как минимум 15 месяцев. При этом срок ожидания машины с АКПП гораздо меньше – всего 2 месяца.

Базовый автомобиль на «механике» дилеры обещают передать покупателю через 36 месяцев, а с автоматической коробкой передач – через 27 месяцев с момента заказа.

Примечательно, но «топовые» комплектации Hyryder доставляются относительно быстрее, чем базовые. Так, средний срок их ожидания составляет не более 4 месяцев.

Напомним, официальный дебют Toyota Hyryder состоялся 1 июля. Автомобиль стал технической копией представленного впоследствии вседорожника Suzuki Grand Vitara.

Длина кроссовера оказалась равна 4365 мм, ширина – 1795 мм, высота – 1635 мм. Размер колесной базы составил 2600 мм.

Под капотом Hyryder расположился 1,5-литровый мотор Suzuki мощностью 102 лошадиные силы, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Трансмиссий оказалось две – МКПП или 6-скоростной «автомат». Привод можно выбрать как передний, так и полный.

Альтернативный вариант Hyryder – кроссовер с гибридной системой от Yaris Cross, где связку атмосферному мотору, работающему по циклу Аткинсона, помогает 80-сильный электромотор. Максимальная отдача такой установки – 115 лошадиных сил.