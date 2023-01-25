Немец проехал на Tesla Model S 1,7 миллиона км: но сменил 12 моторов

Житель Германии по имени Хансйорг-Эберхард Фрайхерр фон Гемминген-Хорнберг приобрел новую Tesla Model S P85 около десяти лет назад, получив от автопроизводителя восьмилетнюю гарантию, у которой нет ограничений на пробег. За эти годы мужчине удалось проехать рекордные 1,7 миллиона километров.

Впрочем, за это время немцу пришлось целых 12 раз прибегать к замене электромотора своей «Теслы», который постоянно выходил из строя.

Несмотря на то, что все проведенные ремонты и замены силовой установки оказались для мужчины бесплатными, он считает, что компания знает о проблемах модели, но намеренно не исправляет ситуацию.

Владелец Tesla утверждает, что будет ездить на своем электрокаре до тех пор, пока одометр машины не пересечет отметку в два миллиона километров. Но вновь приобретать американскую модель точно не собирается и уже раздумывает о новом электромобиле, который будет не американского производства.

По словам рекордсмена по пробегу Tesla, немецкие автомобили Porsche Taycan, Mercedes EQS и даже китайские батарейные модели куда интереснее, а главное – надежнее продукции компании Илона Маска.

Еще одной причиной выбора электромобиля другой марки является отношение к клиентам руководства Tesla. По словам немца, компания игнорирует проблемы с электромоторами своих машин, возникающие при большом пробеге.

Кроме того, мужчина пожаловался на то, что Илон Маск в качестве поздравления с преодолением на Tesla отметки в 1 миллион километров ограничился отправкой ему в сообщении всего нескольких смайликов.