ДомойАвтоновости сегодняНемец проехал на Tesla Model S 1,7 миллиона км: но сменил 12...

Немец проехал на Tesla Model S 1,7 миллиона км: но сменил 12 моторов

От: Алексей Шмидт
08be96307a2f3ad24a9d6f889ca1a429

Житель Германии по имени Хансйорг-Эберхард Фрайхерр фон Гемминген-Хорнберг приобрел новую Tesla Model S P85 около десяти лет назад, получив от автопроизводителя восьмилетнюю гарантию, у которой нет ограничений на пробег. За эти годы мужчине удалось проехать рекордные 1,7 миллиона километров. 

Впрочем, за это время немцу пришлось целых 12 раз прибегать к замене электромотора своей «Теслы», который постоянно выходил из строя. 

Несмотря на то, что все проведенные ремонты и замены силовой установки оказались для мужчины бесплатными, он считает, что компания знает о проблемах модели, но намеренно не исправляет ситуацию.

Tesla Model S Guinness Record Holder Hits 1.2 Million Km Milestone

Владелец Tesla утверждает, что будет ездить на своем электрокаре до тех пор, пока одометр машины не пересечет отметку в два миллиона километров. Но вновь приобретать американскую модель точно не собирается и уже раздумывает о новом электромобиле, который будет не американского производства. 

По словам рекордсмена по пробегу Tesla, немецкие автомобили Porsche Taycan, Mercedes EQS и даже китайские батарейные модели куда интереснее, а главное – надежнее продукции компании Илона Маска.

446612 cette tesla model s vient d atteindre 1 2 million de kilometres

Еще одной причиной выбора электромобиля другой марки является отношение к клиентам руководства Tesla. По словам немца, компания игнорирует проблемы с электромоторами своих машин, возникающие при большом пробеге. 

Кроме того, мужчина пожаловался на то, что Илон Маск в качестве поздравления с преодолением на Tesla отметки в 1 миллион километров ограничился отправкой ему в сообщении всего нескольких смайликов. 

КОММЕНТАРИИ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Интересное по теме:

Последнее на сайте:

© Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+