Раскрыт недорогой, но очень проблемный кроссовер

Бренд, стоимость и наличие системы полного привода часто приманивают к этой модели покупателей, которые затем вынуждены расплачиваться за свое необдуманное решение средствами из собственного кармана. Об одной из немногочисленных моделей на российском рынке в сегменте полноприводных кроссоверов, которая может не оправдать возложенных на нее ожиданий, рассказали журналисты издания «За Рулём».

Речь идет о чешском вседорожнике Skoda Yeti. Одной из главных проблем в случае с ним является отсутствие как таковых предложений на вторичном рынке с машинами, пробег которых был бы менее 100 тысяч километров. При этом редкие экземпляры, способные похвастать таким небольшим «накатом», стоят недешево – от 1 миллиона 100 до 1 миллиона 500 тысяч рублей.

Эти суммы даже с учетом современных реалий вряд ли можно назвать «невысокими», поэтому чаще всего выбор покупателей падает на автомобили по цене до миллиона рублей, а значит возраст таких Yeti составляет более 8 лет, а пробег выше 100 тысяч километров.

Наиболее приемлемым вариантом с точки зрения надежности является версия этого кроссовера с 1,6-литровым мотором и классической автоматической трансмиссией. Впрочем, у нее отсутсвует полный привод. Он есть у версии с 1,8-литровым двигателем TSI на 152 л.с. и DSG-6, но эту связку вряд ли можно назвать беспроблемной.

Тандем турбомотора и роботизированной трансмиссии приводит к частым поломкам как первого, так и второго агрегата. В случае с тем же «роботом» коробка работает без проблем только в первые 120-150 тысяч километров.

Разумеется, есть у Skoda Yeti и плюсы. Так, например, эта модель не имеет серьезных проблем с подвеской, коррозией кузова, а также муфтой Haldex в системе полного привода.