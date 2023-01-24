Новый X5 попал в Сеть, но не тогда, когда должен был

Похоже, у BMW не очень хорошо получается скрывать новые модели от широкой публики. После того, как неделю назад в Сеть просочились фотографии нового M3 CS, то же самое произошло с фейслифтингом X5. Но если в случае с седаном были выложены официальные фотографии, то с обновленным «Икс пятым» в интернет слили кадры с внутренней презентации.

Прежде чем попасть к широкой публике большинство новых моделей сначала демонстрируются представителям автосалонов и дилерских центров компании. И новинка BMW не стала исключением. Впрочем, кто-то из участников этого мероприятия, похоже, не смог удержать занавесу тайны и допустил утечку.

На снимках показаны только передняя и задняя часть кроссовера, но, если быть честными, серьезных отличий от дореформенной версии X5 на них не найти.

Фейслифтинг затронул в первую очередь фронтальную часть кузова баварского кроссовера, где появились более узкие фары с измененной внутренней частью, модернизированный «гриль», а также перелицованный бампер.

Что касается кормы, то там стоп-сигналы получили новую графику, а бампер обзавелся новым диффузором.

По всей вероятности, фейслифтинг привнесет в дизайн X5 как минимум несколько новых цветов кузова и вариантов колесных дисков, а в салоне мы, вероятно, увидим два дисплея на базе мультимедийной системы BMW iDrive 8 и новый селектор переключения передач, аналогичный тому, что используется в X7 и 3-й серии.

В гамму двигателей новинки журналисты прочат 4- и 6-цилиндровые турбомоторы нового поколения, подробностей о которых пока нет.

Новый X5 обещают представить до конца февраля 2023 года. Если это окажется действительно так, то в Европе его продажи, вероятно, стартуют ближе к лету, а осенью кроссовер может появиться в США.