Появились первые детали об автомобилях «Москвич 5» и «Москвич 6»

Компания «Москвич» уже начала продажи в России двух дебютных моделей – кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е». Но останавливаться на этом возрожденный советский бренд, разумеется, не намерен. В планы столичного автозавода на 2023 год входит дебют как минимум двух новинок. Информацию о них раскрыло издание «Дром».

Как сообщает российский автомобильный портал, ссылающийся на собственные источники, в 2023 году «Москвич» начнет выпуск моделей «Москвич 5» и «Москвич 6».

Очевидно, что по аналогии с теми же «Москвич 3» и «Москвич 3е» речь будет идти о копиях китайских автомобилей.

Если вспомнить презентацию, проведенную в прошлом году, то можно предположить, что «Москвичом 5» будет перелицованный лифтбэк JAC Sehol A5 Plus, а «Москвичом 6» – кроссовер JAC S7. Обе модели хорошо зарекомендовали себя на родине и пользуются высоким спросом.

Напомним, уже вышедшие в продажу «Москвичи» (кроссоверы с индексами «3» и «3е») также являются клонами продающихся в Китае моделей компании JAC. Речь идет об автомобилях JAC JS4 и JAC Sehol E40X.