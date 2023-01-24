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Глава «АвтоВАЗа» ездит на 8-летней Lada Vesta

От: Михаил Романченко
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Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов ожидаемо делает ставку на Lada, как на служебный автомобиль, поэтому передвигается на Lada Vesta. Но не на простой, а специально изготовленной компанией. Российские инсайдеры раскрыли об этой машине первые подробности.

По информации источника, речь идет о черной Lada Vesta Signature 2015 года выпуска. Автомобиль был специально изготовлен для руководителя «АвтоВАЗа» и отличается от обычной «Весты» увеличенной на 25 мм колесной базой, а также более крупной задней дверью для более удобной посадки и высадки пассажира. 

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Пространство сзади было увеличено, а сиденья и дверные карты обтянуты натуральной кожей. При этом отделка потолка выполнена из алькантары и включает в себя использование хромированных декоративных элементов.

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Несмотря на изменившуюся внешность, особенная Vesta оснащена стандартным атмосферным двигателем мощностью 106 лошадиных сил, который приводит в движение исключительно передние колеса.

Информации о коробке передач такой «Весты» нет, так что не исключено, что этот автомобиль укомплектован простой механической трансмиссией. 

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