Во второй половине текущего года Volkswagen намерен представить новое поколение универсала Passat, которое станет девятым по счету в истории модели. Прототипы новинки, активно проходящие дорожные испытания, уже множество раз попадались в объективы фотошпионов. Как раз на основе этих снимков и были разработаны первые рендеры новинки.

Судя по компьютерной визуализации, автомобиль останется узнаваемым и сохранит свою характерную прямолинейность. При этом форма кузова станет более аэродинамичной, а задние «плечи» более выраженными.

Passat 2023 сможет похвастать современной головной оптикой, которая будет объединена между собой тонкой светодиодной лентой, проходящей через узкую решетку радиатора и шильдик марки.

В бампер будет интегрирован широкий воздухозаборник, а чуть выше можно заметить вертикальные прорези для воздуховодов. На корме (рендер ниже) отчетливо видны более традиционные большие фонари и ставший более выразительным спойлер.

Уже известно, что новый универсал будет базироваться на модернизированной платформе MQB, что позволило Volkswagen увеличить колесную базу модели и тем самым сделать салон более просторным и комфортным.

В салоне ожидается появление современной цифровой комбинации приборов, а также мультимедийной системы с большим, вероятно, 15-дюймовым экраном. Под ним будут расположены кнопки и ползунки для управления климат-контролем.

Предполагается, что автомобиль будут продавать с прежними бензиновыми и дизельными двигателями, которые дополнят стартер-генераторами для соответствия строгим нормам выбросов CO2. Также будет предложена версия с гибридной установкой (с подключаемым модулем). Варианту PHEV предстоит сочетать в себе 1,5-литровый бензиновый двигатель TSI Evo2 и электромотор. Системная мощность этой силовой связки составит 268 л.с.

Производство новинки наладят на заводе Volkswagen в Братиславе, Словакия. После прекращения производства Ford Mondeo и Opel Insignia конкурентами Passat в D-сегменте остаются Peugeot 508, Audi A4 и BMW 3-Series.