Стало известно, почему Lada XRay не пошел в серию в виде первого концепта

Lada XRay можно назвать, пожалуй, одним из самых ярких, но при этом неудачных проектов «АвтоВАЗа» в его современной истории. Причем первые наметки того, что автомобиль ожидает сложная судьба, проявились еще на этапе его разработки.

Представленный в 2012 году концепт-кар XRay выглядел заметно иначе, чем в итоге оказался серийный автомобиль. Однако, как рассказали авторы YouTube-канала «На заводе», аффилированного с «АвтоВАЗом», товарный Lada XRay изначально и не задумывался таким образом, чтобы быть похожим на концепт.

Последний, напомним, имел, очень тесный салон и гипертрофированные колеса, а сами «вазовцы», разумеется, ни разу не утверждали, что серийный XRay будет выглядеть так, как первоначальный концепт.

В 2016 году появился второй прототип, который в итоге практически полностью повторял товарный XRay (коллаж ниже). Но все почему-то запомнили именно первый концепт.

Напомним, модель Lada XRay была снята с производства. Преемника для нее не готовится.

Причины оказались вполне банальны – автомобиль был построен на платформе Renault и обладал большим количеством иностранных комплектующих, поставки которых с недавних пор в Россию не осуществляются.

Точку в вопросе возобновления выпуска модели поставил глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов еще в сентябре прошлого года, ответивший на вопрос журналиста «ТАСС» о сроках возвращения «ИксРея» на конвейер следующим образом: «Коротко – никогда. Мы не планируем возобновлять его производство».

На сегодняшний день часть Lada XRay все еще остается в распоряжении дилеров, но в какой-то момент все машины будут распроданы и хэтчбек «АвтоВАЗа», так и не ставший бестселлером, канет в Лету.