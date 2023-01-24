Когда ожидание не совпадает с реальностью: появилось новое фото планшета Lada Vesta NG

Паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», часто публикующий инсайдерскую информацию о тольяттинском автогиганте и его продукции, разместил у себя коллаж, на котором можно отчетливо увидеть сравнение ранее опубликованного рендера и настоящей фотографии мультимедийного планшета Lada Vesta NG. Такое устройство, напомним, получат самые дорогие комплектации «вазовского» флагмана. Их продажи обещают начать этой весной.

Источником снимка является другое сообщество «RCI News». Его автору удалось запечатлеть мультимедийное устройство, выполненное в форме вертикально ориентированного планшета.

На фотографии отчетливо видна разница по сравнению с рендером, опубликованным «АвтоВАЗом» еще в прошлом году. В частности речь идет о самом креплении дисплея, которое выглядит гораздо топорнее, чем на студийном изображении.

Для того, чтобы интегрировать планшет в переднюю панель, «вазовцы» использовали странную пластиковую прослойку, которая позволила выставить дисплей вровень с центральной консолью.

Ранее стало известно о том, что планшет мультимедийной системы EnjoY Vision Pro будет предложен только в самой дорогой версии обновленной «Весты». Его характеристики до сих пор не раскрываются, но уже известно, что диагональ экрана будет равна 10,4 дюймам, а разрешение – 960×1280 пикселей при яркости 720 канделов на квадратный метр и контрастности в пределах 1100:1.

Для дисплея предусмотрят два USB-разъема Type-A, где первый будет отвечать за функцию подзарядки и обмена данными со смартфоном, а второй для питания внешнего LTE-модема.

Ожидаемый диапазон температур, при котором должен работать планшет, составит от -40 до +70 градусов по Цельсию.