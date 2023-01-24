В России собирают заказы на GAC Trumpchi GS4 Plus размерами с Toyota RAV4

Российский рынок продолжает наполняться автомобилями, поставляемыми в страну по неофициальным каналам. Один из дилеров в РФ готов привезти под заказ для покупателей кроссовер GAC Trumpchi GS4 Plus, продающийся сейчас исключительно в Китае. Тем не менее, организовать его ввоз в Россию будет также несложно, как и в случае с другими моделями, поставляемыми в страну по параллельному импорту.

Речь идет об автомобиле, укомплектованном полуторалитровым мотором мощностью 169 лошадиных сил. Связку ему составляет 6-скоростная автоматическая трансмиссия и передний привод. За такие кроссоверы дилер планирует просить от 2 миллионов 640 тысяч рублей.

С точки зрения габаритов GAC Trumpchi GS4 Plus близок к японскому бестселлеру Toyota RAV4. Его длина равна 4732 мм, ширина – 1854 мм, а высота – 1680 мм. Размер колесной базы составляет 2710 мм. Таким образом, по этим показателям он даже несколько превосходит тот же «РАВ4».

Если снаружи кроссовер на фоне остальных представителей этого же класса практически ничем не выделяется, то внутренне обладает одной необычной чертой. В его салоне установлен вертикальный дисплей, размещенный на передней панели. Аналогичное решение используют некоторые модели компании Mercedes-Benz.

В список оснащения GAC Trumpchi GS4 Plus входят: панорамная крыша с люком, кожаный салон, мультируль, эргономичные сидения с ярко-выраженной боковой поддержкой, климатическая система и система круиз-контроля, светодиодная оптика, а также 19-дюймовые колесные диски.

Что касается привода, то он у этого кроссовера GAC может быть исключительно передним. Полный не предусмотрен в принципе.