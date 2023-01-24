Бензиновые «Москвичи» вызвали большой интерес в регионах

Компания «Москвич» уже начала продажи своих автомобилей в столице, но до регионов они пока не доехали. Впрочем, похоже, это вопрос ближайших дней. По информации Daily-Motor.Ru, поставки бензиновых кроссоверов «Москвич 3» за пределы Москвы вопрос ближайших дней.

Что интересно, так это количество людей в этих регионах, которые заинтересовались дебютной моделью Московского автозавода современного образца.

Как отмечают региональные дилерские центры, люди активно записываются в автосалоны на тест-драйв, а также обзванивают их в попытке приобрести машины первыми. Насколько эти заявления являются правдоподобными остается только догадываться.

В ближайшее время количество городов, в которых станут доступны автомобили «Москвич» (пока это только один бензиновый кроссовер с индексом «3»), увеличится сразу на 10: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ижевск, Кемерово, Краснодар, Нижний Новгород, Набережные Челны, Ростов-на-Дону и Уфа.

Напомним, цены на дебютную модель возрожденного бренда «Москвич» были объявлены еще в конце декабря. За автомобиль, являющийся клоном китайского кроссовера JAC JS4, просят от 1 миллиона 970 тысяч рублей. За эти деньги покупателям предложен кроссовер с полуторалитровым турбомотором мощностью 150 лошадиных сил и 6-скоростной МКПП.

Параллельно столичные дилеры начали получать в свое распоряжение первые экземпляры электрических «паркетников» под названием «Москвич 3е», которые, в свою очередь, представляют собой перелицованные JAC E40X.

Такие кроссоверы оснащаются синхронным электромотором мощностью 193 лошадиные силы и крутящим моментом 340 Нм. Максимальная дальность хода модели равна 410 километрам, а цена стартует с отметки в 3 миллиона 500 тысяч рублей.