В Белоруссии изучили Geely Emgrand для России: названы все его плюсы и недостатки

Седан Geely Emgrand хорошо известен на российском рынке. Еще относительно недавно он неплохо продавался в нашей стране, однако в какой-то момент покинул ее из-за ряда веских причин. Впрочем, уже официально подтверждено, что в течение 2023 года 4-дверка Emgrand вернется в Россию, правда уже в современном обличии.

Белорусское издание «Av.by» получило возможность изучить новинку для России, определив все ее достоинства и недостатки.

Журналистам соседнего государства удалось протестировать сразу две комплектации нового Emgrand – бюджетной версии с МКПП за 16 тысяч 900 долларов (1 миллион 150 тысяч рублей), а также «топовой» с вариатором за 20 тысяч 250 долларов (1 миллион 380 тысяч рублей). Как раз такие «Эмгранды» в ближайший год должны добраться до России.

Среди недостатков модели наши белорусские отметили относительно неспешный прогрев полуторалитрового цепного атмосферного бензинового мотора, в основе которого лежит японские ДВС родом из 2000-х. Даже при температуре -10 градусов по Цельсию китайский седан страдал долгим оттаиванием стекол, а водитель, находясь в салоне, чувствовал дискомфорт.

Что касается других критичных минусов, то в их числе оказались – отсутствие защиты моторного отсека, а также подогревов сидений даже в самой дорогой комплектации.

Наконец, для стран СНГ мощность двигателя Emgrand была сокращена со 114 до 103 лошадиных сил (142 Нм), а дорожный просвет составил при полной загрузке всего 122 мм.

Несмотря на столь большое количество недостатков, достоинств у модели также оказалось немало. Главный плюс – цена. В Белоруссии седан стоит чуть дороже Lada Vesta (на 3300 местных рублей или 90 тысяч в российской валюте). При этом китайская 4-дверка на 23 см длиннее и гораздо просторнее «Весты».

Во-вторых – бюджетник Geely обладает невысоким расходом топлива. На АИ-92 в версии с МКПП этот показатель составляет в среднем 7,6-литра, тогда как в исполнении с вариатором он равен 10,2-литрам.

Замыкает этот список широкий набор опций, которых нет практически ни у одной модели на белорусском рынке.