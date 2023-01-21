В Китае засняли новый загадочный кроссовер Haval B11

Компания Haval, принадлежащая концерну Great Wall, продолжает расширять линейку моделей. В нее, напомним, входят исключительно представители сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники). Очередным пополнением в этом списке должен стать «паркетник», который недавно впервые был замечен в ходе испытаний на дорогах «Поднебесной». По неофициальной информации, он носит заводской индекс B11.

Никаких подробностей о том, что ожидать от этой модели Haval, пока нет. Прототипы B11 были запечатлены во время тестов в плотном камуфляже, поэтому их экстерьер остается загадкой. Зато есть вполне себе качественные снимки интерьера, свидетельствующие об абсолютно новом исполнении внутреннего пространства кроссовера.

Внутри журналистам китайских СМИ удалось запечатлеть «парящий» центральный тоннель, проекционный дисплей, а также широкий экран мультимедийной системы, растянувшийся практически во всю длину «торпедо». Последний реализован объединением нескольких экранов, но без видимого стыка.

Еще один интересный момент – у кроссовера нет привычного селектора трансмиссии. Управление режимами коробки передач будет осуществляться кнопками.

Предполагается, что новый «паркетник» Haval, о серийном названии которого также пока ничего неизвестно, станет первенцем модернизированной модульной архитектуры L.E.M.O.N 2.0. Впрочем, никаких подробностей о том, какие изменения ждут эту глобальную архитектуру со сменой генерации не приводится.

Единственное, что на сегодняшний день можно сказать точно, так это то, что на снимках явно запечатлен бензиновый кроссовер (на его кузове имеется один лючок). Тем не менее, не исключено, что у этой модели также будет гибридное исполнение.