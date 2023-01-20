Электрический «Москвич 3е»: раскрыты характеристики и цена

Компания «Москвич» начала продажи бензиновых кроссоверов с индексом «3» еще в декабре прошлого года, однако точных сроков старта реализации электрического аналога этой модели «3е» известно не было. Тем не менее, похоже, некоторые дилеры уже начали получать в свое распоряжение «батарейный паркетник». Правда речь пока идет только о демонстрационных образцах.

Интересный факт – раскрытые технические характеристики «Москвич 3е» оказались отличными от исходной модели JAC Sehol E40X.

Для электрического кроссовера Московского автомобильного завода заявлен только один электромотор, который вращает передние колеса. Полного привода для «паркетника» не предусмотрено вовсе.

При этом на китайской машине силовая установка кроссовера выдает 150 лошадиных сил, тогда как в российском варианте отдача электромотора равна 193 «силам», но крутящий момент у автомобилей одинаковый – 340 Нм.

Другой отличительной чертой «Москвича» от его прародителя, выпускающегося в Китае, стала тяговая батарея. В «Поднебесной» кроссоверы комплектуются литий-железо-фосфатными аккумуляторами емкостью 55 кВт/ч, но «Москвичам» оказалась положена более дорогая батарея (с катодом из сплава лития, никеля, кобальта и алюминия емкостью 65,5 кВт/ч.

Вот только сам аккумулятор отнюдь не российский, а китайский, и был адаптирован для кроссовера «3е» самим JAC. Запас хода с такой батареей новинки Московского автозавода составит 410 километров по циклу WLTP.

Что касается цен, то за батарейный «Москвич» будут просить 3 миллиона 500 тысяч рублей. Это дороже, чем стоит его бензиновый вариант, на 1 миллион 150 тысяч рублей.