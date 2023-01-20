Женщины попытались заправить Tesla бензином – видео

В Сети стало вирусным видео, снятое в США, в котором две дамы попытались заправить свою Tesla Model 3 бензином.

Дело происходило на одной из американских заправок. Очевидцы происшествия запечатлели двух представительниц прекрасного пола, которые настойчиво пытались заправиться на станции, предназначенной для бензиновых и дизельных автомобилей. При этом автомобили Tesla, как известно, являются полностью электрическими, поэтому пополнять запас их батарей необходимо на специализированных станциях зарядки либо дома от обычной розетки.

В ролике, набравшем уже 60 тысяч просмотров, две женщины с озадаченным видом ходят вокруг Tesla с заправочным пистолетом, но не могут обнаружить заливную горловину.

Не выдержав некоторые мужчины поспешили подсказать дамам, что такой вариант заправки для их электрокара не подойдет, но, похоже, они им не верят.

В конце концов явно новоиспеченные владелицы Model 3 обнаруживают резервуар, который внешне мог бы подходить под залив топлива (на самом деле им является бачок жидкости для стеклоочистителей). Но это обстоятельство их определенно не смущает. Видео завершается кадром, на котором одна из женщин вставляет заправочный пистолет в резервуар для жидкости омывателя лобового стекла.

Чем в итоге закончилась эта история – неизвестно, но пополнить заряд батарей «Теслы» дамам таким образом девушкам точно не удалось. Впрочем, в комментариях к видео некоторые пользователи уверены, что подобное развитие событий крайне маловероятно и является постановкой с целью заполучить много просмотров.