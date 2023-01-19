Первый кроссовер Skywell добрался до покупателя в России

Китайский электрический кроссовер Skywell ET5 добрался до своего первого покупателя в России. Им оказалась клиентка из Санкт-Петербурга.

При этом количество автомобилей Skywell ET5, уже зарегистрированных в России, на сегодняшний день составляет 26 единиц. Это обстоятельство можно объяснить тем, что машины этой марки поставлялись на наш рынок челябинской фирмой «Электрокарс Рус». Однако теперь автомобили Skywell ввозят в Россию официально.

Автомобильное направление этой компании было открыто в 2010 году. Главным действующим лицом в нем оказалась головная фирма Skyworth, которая уже треть века выпускает бытовую технику.

На первых порах Skywell Auto занималась исключительно коммерческими автомобилями, но в какой-то момент приняло решение выйти в массовый сегмент. Первенцем бренда в этой категории стал электрический кроссовер ET5. Он увидел свет в 2020 году.

С точки зрения габаритов Skywell ET5 близок к Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Kia Sportage. Длина его кузова равна 4,7 метрам.

Пока в России этот кроссовер предложен исключительно в переднеприводной версии и только в формате электрокара. Его двигатель выдает 204 лошадиные силы, позволяя разгоняться с места до первой «сотни» всего за 7,9-секунды.

Емкости тяговой батареи модели достаточно для того, чтобы обеспечивать ET5 запас хода в 520 км по циклу NEDC и 400 км по более строгой методике WLTP.

Цены на кроссоверы Skywell ET5 в России начинаются с отметки в 4 миллиона 500 тысяч рублей. За самые дорогие версии этой модели просят порядка 5 миллионов рублей.