Сверхновый китайский кроссовер: раскрыты цены в России

О том, что в России заработал первый шоу-рум новой автомобильной компании Skywell, стало известно еще в конце октября. Главной моделью новоиспеченной марки на нашем рынке, дебют которой датирован 2020-м годом, стал электрический кроссовер ET5. Подробности о нем появились на недавно заработавшем официальном сайте бренда.

Skywell является дочкой холдинга Skyworth, который производит оборудование для телекоммуникаций и бытовую технику. Кроссовер ET5 – первенец этого бренда. Его длина равна 4700 мм, так что модель должна расположиться в среднеразмерном сегменте российского SUV-рынка (Mitsubishi Outlander, Skoda Kodiaq и другие).

Учитывая длину кузова, а также тот факт, что некоторые другие «паркетники» с такими же габаритными показателями обладают третим рядом сидений, можно было бы предположить, что у ET5 будет 7-местный салон. Но нет. Кроссовер заявлен исключительно как 5-местный с багажником объемом 467 литров.

В качестве движущей силы для кроссовера Skywell заявлен электромотор на 204 лошадиные силы, установленный на передней оси. Привод может быть только передним, а емкость тягового аккумулятора равна 72 кВт/ч, что обеспечивает модели запас хода до 520 километров по циклу NEDC.

На разгон с места до первой «сотни» ET5 тратит примерно 7,9-секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч.

Выбора силовых установок не будет, но комплектаций окажется две. За 4 миллиона 480 тысяч рублей можно расчитывать на автомобиль с адаптивным круиз-контролем, кожаным салоном, 12,8-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, обогревом, а также вентиляцией передних сидений.

Доплатив сверху около полмиллиона покупатель получит дополнительно лазерно-люминофорные фары, панорамную крышу, тонировку задней полусферы и ряд других незначительных улучшений.