Названы цены на новый электрокроссовер Skywell ET5 для РФ

В России открывает свое представительство очередная китайская автомобильная компания. На этот раз речь идет о малоизвестном автопроизводителе Skywell, который начнет возить к нам свою первую модель – кроссовер ET5 – уже через месяц.

Дебютный автомобиль «поднебесной» компании, который отправится покорять российский рынок, является флагманом модельной линейки Skywell. Сама компания была основана бизнесменом Хуан Хуншэном и входит в холдинг SkyWorth Group. Появление ее первого автомобиля датировано 2020 годом.

Skywell ET5 оснащается электрическим двигателем мощностью 204 лошадиные силы, а его запас хода равен более 500 километров.

Кроссовер обещают адаптировать под российские погодные и дорожные условия, а в арсенал модели включить такие опции, как лазерная оптика, огромная панорамная крыша, которая станет самой большой в сегменте, и широкий набор водительских помощников.

Комплектаций Skywell ET5 для России заявлено две. Цены на них уже объявлены. Так, например, за базовый вариант оснащения электрического кроссовера будут просить от 4 миллионов 480 тысяч рублей. В самой дорогой версии по цене в 4 миллиона 980 тысяч рублей «паркетник» получит полностью раскладывающиеся сиденья для здорового сна. Привод во всех случаях будет исключительно передний.

В ближайшие планы Skywell на наш рынок входит создание собственной дилерской сети, которая пока займется продажами электрического ET5, а в будущем начнет реализацию гибридной модификации этого кроссовера под названием HT-i.