Стало известно, когда в России появится новый китайский кроссовер SkyWell ET5

Китайская автомобильная компания SkyWell, уже открывшая в России собственное представительство, готовится к старту продаж первой модели. Речь идет о кроссовере ET5, который должен поступить в организованную автопроизводителем дилерскую сеть в ноябре. До конца года количество автосалонов, которые будут заниматься реализацией ET5, увеличится до 20, а в 2023 году их число возрастёт до 30.

Компания SkyWell была основана бизнесменом Хуан Хуншэном и входит в холдинг SkyWorth Group. Первый автомобиль этого китайского автопроизводителя появился в 2020 году.

Заявленному для российского рынка кроссоверу ET5 предстоит получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). На эту процедуру компания закладывает от двух недель до 20 дней. После этого будет объявлен официальный старт продаж новинки, которую собираются предложить нашим покупателям в двух комплектациях.

Приобрести кроссовер ET5 можно будет как в версии Comfort по цене в 4 миллиона 480 тысяч рублей, так и Luxury. За самый дорогой вариант будут просить от 4 миллионов 980 тысяч рублей.

Переднеприводный кроссовер, длина которого составит около 4,7-метра, будет комплектоваться электрическим двигателем, выдающим 204 лошадиные силы. На разгон с места до первой «сотни» у него будет уходить 7,9-секунды, а максимальный запас хода за счет тяговой батареи на 72 кВт/ч составит 520 километров.

Как отмечают в самой компании, на ее автомобили в России будет действовать гарантия в пять лет или 150 тысяч километров пробега.