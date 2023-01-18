Внедорожники Tank проверили на прочность на севере России

Компания Tank, входящая в концерн Great Wall, уже подтвердила, что готовится к началу продаж в России своих автомобилей. Первопроходцами от этой марки на нашем рынке должны стать внедорожники с индексами «300» и «500». В рамках адаптации этих моделей под российские климатические условия оба вездехода испытали в Сургуте (ХМАО).

Тесты проходили на протяжении месяца под наблюдением технических специалистов центра исследований и разработок Great Wall. В машинах испытывалась работа двигателя и трансмиссии при экстремально низких температурах, а также система холодного пуска двигателя. Кроме того, компанией оценивалась работа электроники, пакета зимних опций и помощников для водителя.

Параллельно с этой новостью стало известно о том, что внедорожники Tank 300 и Tank 500 ждет определенная адаптация под российский рынок. Так, например, обе модели получат антикоррозийную защиту кузова, а также аналоговые кнопки в качестве дополнения к большому сенсорному дисплею.

Зимний пакет опций новинок Tank включит в себя: обогрев ветрового стекла, форсунок омывателя, сидений первого и второго ряда, омыватель камеры заднего вида, а также систему ограничителя скорости.

Напомним, внедорожник Tank 300 должен выйти на российский рынок первым. Его появления ожидают уже в первой половине этого года. Для модели заявлен 2-литровый «наддувный» мотор, выдающий 227 лошадиных сил и 387 Нм. Привод – подключаемый полный с «понижайкой».

Что касается его более крупного родственника Tank 500, то сроки его дебюта пока не оглашаются. В Китае такой внедорожник комплектуется 3-литровым V6 на 354 лошадиные силы и системой постоянного полного привода.