Citroen представил дешевый электрокроссовер eC3

Кроссовер Citroen C3 находится в строю французского автопроизводителя с 2002 года, но новый электрический «паркетник» с индексом eC3 не имеет к нему никакого отношения. Речь идет об одноименной бюджетной модели, которая в бензиновом исполнении с 2022 года выпускается в Индии и Южной Америке.

«Батарейный» вариант такого кроссовера разработали специально для индийского рынка, поскольку C3 на традиционном виде топлива там так и не прижился (за полгода продажи модели составили всего 5 тысяч 626 машин). Решить эту проблему будет призван электрокроссовер eC3.

С точки зрения внешности и внутреннего убранства новинка Citroen максимально повторяет свой бензиновый аналог. Что там говорить – разработчики поленились убрать лючок горловины бензобака в левом заднем крыле, использовав там простую заглушку. Тогда как зарядный разъем они расположили на другой стороне кузова.

В салоне также оказалось практически без изменений. Компактный селектор коробки передач, пришедший на смену традиционного рычага, оказался единственной обновкой. В остальном же это тот же интерьер, что и у бензинового C3.

А вот что действительно поменялось, так это то, что установлено под капотом. Приводит в движение кроссовер eC3 электрический двигатель мощностью 57 лошадиных сил и 143 Нм, передающий крутящий момент на передние колеса. Тяговая батарея обладает ёмкость 29,2 кВт/ч, обеспечивая модели запас хода в 320 километров по циклу ARAI.

Хэтчбек способен разгоняться с места до первой «сотни» за 6,8-секунды, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 107 километров в час.

В продажу Citroen eC3 поступит в феврале. Цены на него пока не объявлены, но можно ожидать, что они окажутся сопоставимыми с его главным конкурентом Tata Tiago EV, за который в Индии просят от 10 тысяч 400 долларов или 715 тысяч рублей по текущему курсу.