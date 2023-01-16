У российской версии кроссовера Haval Dargo появится модификация X

Продажи кроссоверов Haval Dargo стартовали на российском рынке еще прошлым летом. С тех пор эта модель так и не смогла войти в список самых популярных автомобилей китайской марки, уступив по итогам 2022-го года триумвирату Jolion, F7 и F7x. Это обстоятельство, похоже, побудило Haval слегка освежить «Дарго», анонсировав старт продаж его спецверсии с литерой «X».

Дебют Dargo-X запланировали на первый квартал 2023 года. Главные отличия новой версии китайского «паркетника» от его обычной модификации будут сосредоточены в списке опций, ответственных за уровень проходимости экстремальных дорожных условиях.

Так, например, у Dargo-X будет система отключения всех электронных помощников для передачи водителю полного контроля над внедорожником.

В основе Dargo-X будет лежать та же модульная архитектура, на которой был построен простой «Дарго» – L.E.M.O.N. Таким образом, силовой агрегат окажется стандартным – связка из 2-литрового бензинового турбированного мотора на 192 лошадиные силы, работающего в паре с роботизированной трансмиссией и системой полного привода.

Повышенную проходимость Dargo-X должны обеспечить сразу восемь режимов движения, в числе которых окажутся варианты: «эко», «стандарт», «снег», «грязь», «песок», «трава/гравий» и даже «ухабы».

Кроме того, для кроссовера будет доступна функция блокировки заднего дифференциала и система поддержания постоянной скорости в условиях бездорожья.

А для тех, кто привык управлять автомобилем самостоятельно, в спецверсии Dargo предложат экспертный режим с возможностью деактивации всех водительских ассистентов. Правда в Haval использовать такую возможность рекомендуют только тем владельцам, которые обладают богатым опытом при езде по бездорожью.