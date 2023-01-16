У кроссоверов «Москвич 3» отваливаются шильдики: правда или вымысел

Продажи новых кроссоверов «Москвич 3» стартовали в столице в конце прошлого года, а в начале этого года дебютная модель возрожденного московского бренда отправилась в автосалоны за пределами центральной России. Но, похоже, с ними оказалось не все в порядке.

Недавно в Сети появились сведения о том, что первые покупатели «Москвичей» пожаловались на ряд недостатков, которые они обнаружили в своих машинах.

Так, например, по их словам, шильдики на кроссоверах «Москвич 3» приклеены криво и иногда отваливаются. Информацию об этом опубликовал паблик «Нетипичный АвтоВАЗ», ссылающийся на информационное агенство «Панорама».

Первоисточник отмечает, что, похоже, проблема имеет системный характер и заставляет владельцев массово обращаться к дилерам для устранения дефекта.

В этой новости главный акцент стоит сделать ИА «Панорама». Для несведущих – этот сайт известен тем, что его главной направленностью является публикация сатирических и порой абсурдных материалов под видом новостей, принимать всерьез которые, разумеется, не стоит.

Впрочем, учитывая направленность этого сайта, отдельные строчки новости о «Москвиче» вызывают определенные опасения и вопросы.

«К чести отечественной новинки, проблема с шильдами оказалась единственной. В остальном «Москвичи» собраны добротно, требовательного российского потребителя устраивает и качество пластика, и качество металла, и подгонка панелей, и работа бортовой электроники, не говоря уже об управляемости», – говорится в статье сатирического издания «Панорама», явно намекая, что это может быть совсем не так.