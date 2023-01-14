Жители Новосибирской области купили за год 8 тысяч новых машин

Итоги 2022 года в автомобильной сфере оказались ожидаемыми. Уже весной стало понятно, что рынок ждет капитальная просадка. Вопрос состоял лишь в том, каким окажется этот показатель. Если в процентном соотношении объемы реализации новых автомобилей в стране упали на 58,7%, то в Новосибирской области этот показатель составил 59,6%. Об этом сообщило издание «НГС».

Суммарно по итогам 2022 года в РФ было продано 626 тысяч 281 новый легковой автомобиль, что на 58,7% ниже, чем годом ранее. Такие данные публикует издание «Автостат». Для сравнения, в лучшие времена (к примеру 2012 год) в стране удавалось реализовать за год порядка 2 миллионов 900 тысяч машин.

Первые места по объемам продаж за 2022 год достались моделям компании «АвтоВАЗ». В частности речь идет о Lada Granta, а также Lada Vesta. Тройку замкнул корейский Kia Rio, а четвертым стал внедорожник Lada Niva Travel. Пятое место зарезервировал за собой китайски кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.

В Новосибирской области ситуация оказалась похожей. Там также лидировали Lada, «корейцы» и «китайцы».

Согласно прогнозам экспертов, в 2023 году объем реализации новых легковых машин в стране может составить 650 тысяч единиц в базовом сценарии (+4% к 2022 году), 780 тысяч в оптимистичном (+25%) и 550 тысяч в пессимистичном (-12% к результатам прошлого года).