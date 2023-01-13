Nissan представил новый GT-R: у него

В конце 2007 года Nissan представил совершенно новый GT-R R35, и с тех пор японцы каждые 1-2 года меняют в автомобиле что-то совсем незначительное, чтобы каждый раз называть такой GT-R полностью другим. На этот раз ситуация осталась практически такой же. Nissan показал еще один фейслифтинг GT-R R35, который, по крайней мере, теперь представляет собой немного более обновленный внешний облик автомобиля, чем было ранее.

Самые заметные изменения произошли спереди, где можно наблюдать новое лицо автомобиля. Реализовать эту задумку удалось за счет обновленной решетки радиатора более вытянутой формы, а также новым отверстиям в бампере.

Кроме того, новыми являются дневные ходовые огни под основным блоком фар, выполненные в стиле сот. В версии Nismo предусмотрен еще более агрессивный внешний вид с большим количеством вентиляционных отверстий для улучшения охлаждения узлов и агрегатов. В Nissan также утверждают, что они доработали аэродинамику, а также снизили вибрацию и шум в салоне автомобиля.

Под капотом нового GT-R установлен уже хорошо знакомый фанатам этой модели 3,8-литровый V6, выдающий 562 лошадиные силы в стандартной комплектации. В версии Nismo прибавка составляет 30 лошадиных сил.

В Японии также была придумана специальная серия Nismo, которая фокусируется на аэродинамике и обладает дополнительными спойлерами и переменами, произошедшими в подвеске. На передней оси таких машин установлен механический дифференциал, имеется карбоновый капот, а в салоне красуются новые сиденья Recaro.

Другой новой версией является вариант T-Spec, который располагается в иерархии между стандартной модификацией и Nismo. Такой GT-R использует более слабый двигатель, но получает собственные настройки подвески, которые позволяют сбалансировать комфорт и производительность на треке.

Уже официально известно, что модель не будет доступна в Европе по причинам, связанным с экологическими нормами. Впрочем, практически наверняка найдутся энтузиасты, которые ввезут в «Старый Свет» и в Россию по крайней мере несколько экземпляров таких GT-R.