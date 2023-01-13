Geely обновила скандальный гибридный Emgrand L

Предполагается, что такой седан со временем доберется до российского рынка. Поставки Emgrand L планируют наладить из Белоруссии, где такой седан уже продается, но в бензиновой версии. А недавно засветившийся в базе китайского минпрома автомобиль является гибридной версией «Эмгранда Эль», которая уже успела оскандалиться, когда «поднебесные» таксисты обвинили компанию в завышении реального запаса хода на электротяге в три раза.

Предшественник Emgrand L Hi-P (он же гибрид) отличался наличием большой радиаторной решетки. Отныне от нее не осталось и следа.

Фронтальная часть кузова модели теперь выглядит более сдержанной благодаря установке классического «гриля» и воздухозаборников в бампере. Внимание обращает также новый логотип Geely.

Что касается кормы, то она, похоже, в целом осталась прежней, но с небольшими доработками. Так, например, нижнюю часть бампера дизайнеры Geely решили украсить дефлектором.

Техническую часть Emgrand L Hi-P, несмотря на скандал, в Geely решили не менять. Автомобиль, как и прежде, построен на платформе BMA, легшей в основу Coolray, и оснащается полуторалитровым бензиновым мотором мощностью 181 лошадиную силу, который работает в паре с электрическим двигателем на 136 л.с.

Запас хода реформенного седана на электротяге пока не анонсирован, но можно предположить, что Geely не будет злить таксистов и на этот раз укажет более реалистичные цифры, чем в предыдущий раз, когда этот показатель в документации составлял 100 километров, а в реальности оказался в три раза ниже (примерно 30 км).