В Китае неожиданно рассекретили новый Geely Coolray

Компания Geely имеет в своем распоряжении кроссовер Binyue на китайском рынке с 2018 года. На российском рынке автомобиль продается под именем Coolray. Накануне в Сети неожиданно появились фотографии полностью нового кроссовера, а также его характеристики. Предполагается, что эта модель является как раз новым «Кулреем».

Новинка проходит под заводским наименованием G426, но в базе министерства промышленности Китая для нее заявлено сразу несколько названий: Emgrand G5, Xingji и Coolray.

В последнее время практически все модели Geely получают к своим прежним именам литеру «L». То же самое, по всей вероятности, ждет и Coolray.

Показанный на официальных фотографиях автомобиль заметно отличается от своего предшественника. Причем как внешне, так и с точки зрения габаритов. Кроссоверу достался облик в стиле второй генерации Geely Boyue L (он же Atlas Pro) с «клыкастой» оптикой, похожей решеткой радиатора, а также задними фонарями, выполненными в виде «галок».

Длина новинки должна составит 4510 мм, ширина – 1865 мм, а высота – 1650 мм. Колесная база будет равна 2701 мм.

Каким окажется интерьер автомобиля китайский орган пока не раскрывает, но если проводить параллели со «старшим». Boyue L, у которого был заимствован экстерьер, то для «паркетника» подготовят большой дисплей мультимедийной системы планшетного формата.

Двигатель для нового Coolray заявлен только один – это полуторалитровая бензиновая «наддувная четверка» мощностью 181 лошадиную силу и 290 Нм. Связку ей составит 7-скоростная роботизированная трансмиссия и безальтернативный передний привод.

В КНР такой кроссовер может появиться уже в этом году, а в России ждать его появления в 2023-м точно не стоит. До нашего рынка не доехал этот же «паркетник» после первого рестайлинга, который на его родине провели еще в 2021 году.