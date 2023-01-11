Toyota разрабатывает большой люксовый внедорожник Century: новые подробности

О начале проекта работ над новым внедорожником компании Toyota стало известно еще в конце прошлого года. Тогда сообщалось, что японцы разрабатывают SUV премиального класса, который будет конкурировать с моделями из этого же сегмента, включая Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. В модельной линейке автомобиль расположится на ступеньку выше актуального Land Cruiser.

Один важный факт о новинке – ее планируют назвать Century. Именно так, как с 1967 года именуют представительский седан Toyota. Он по-прежнему в строю, но продается только на родном для компании рынке.

О том, что семейство Century будет расширено полноразмерным внедорожником написало издание «Best Car». Журналисты ссылаются на собственные источники, которые обещают для новинки длину в 5200 мм, а также колесную базу примерно в 3 метра.

Таким образом, по габаритам Century SUV обойдет Land Cruiser 300, длина которого равна 4965 мм, а расстояние между осями – 2850 мм.

По предварительным данным, под капотом люксового внедорожника «Тойота» не будет красоваться 5-литровый бензиновый V8, которым комплектуется одноименный представительский седан. Вместо него представитель SUV-класса получит 3,5-литровый V6, работающий в связке с электрическим мотором, который установят на задней оси.

Что касается сроков дебюта новинки, то они уже плюс-минус известны. Японские СМИ утверждают, что машину покажут уже к середине этого года. Ее цена составит около 10-15 миллионов иен.

При этом информации о том, планируется ли отправить внедорожник Century за пределы Японии пока нет.