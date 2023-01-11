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В Сети объяснили, почему возобновить выпуск ВАЗ-2114, ВАЗ-2115 и Lada Priora уже невозможно

От: Алексей Шмидт
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С уходом западных автомобильных компаний из России, а также резким взлетом цен на автомобили иностранного и отечественного производства пользователи Сети стали активно призывать к тому, чтобы вернуть на конвейер хорошо зарекомендовавшие себя модели из прошлого, включая ВАЗ-2114, ВАЗ-2115, а также Lada Priora.

Якобы такие автомобили стоили бы заметно дешевле, чем актуальная линейка Lada, а также позволили бы выручить отечественный автопром за счет отсутствия в своей конструкции высокотехнологичных деталей, которые сейчас в дефиците.

Ответить на этот запрос общественности решили администраторы паблика «Avtograd News», опубликовавшие фотографии с цехов завода, где ранее работала линия сварки кузовов «Приоры». 

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Фото: Avtograd News/VK

«На данный момент всё оборудование порезано на металлолом, линии производства предыдущих моделей уже давно постигла такая же участь. Ни о каком возобновлении выпуска снятых с производства моделей не может быть и речи, всë безвозвратно утрачено, оборудование, поставщики комплектующих, линии окраски», – говорится в подписи к фотографиям, опубликованным на странице сообщества в социальной сети «ВКонтакте».

Но камнем преткновения является не только этот факт. Не позволит возобновить производство «старых» моделей «АвтоВАЗа» и отсутствие на заводе складов с деталями для прошлых моделей.

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Для того, чтобы заново начать выпуск автомобилей из прошлого, потребуются колоссальные финансовые затраты, которые сопоставимы с внедрением в производство полностью новой модели. Ни один автопроизводитель в здравом уме на такой шаг никогда не пойдет от слова «совсем».

Таким образом, рассчитывать на то, что сборка некогда популярных автомобилей Lada будет возобновлена, уже не приходится.

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