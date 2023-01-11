Dongfeng начал тесты внедорожника Warrior: его называют китайским ответом Хаммеру

Китайская государственная корпорация Dongfeng Motor представила первые серийные автомобили под своим суббрендом Mengshi еще в конце прошлого года. Марка интересна тем, что до недавнего времени выпускала исключительно внедорожники и бронированные машины для нужд армии КНР. Теперь же компания параллельно с этим займется производством брутальных электрических внедорожников и пикапов.

Первой серийной моделью Mengshi должен стать внедорожник Warrior, построенный на базе армейского пикапа.

Попавший в объективы автомобильных папарацци вездеход Warrior M20 представляет собой полноразмерный внедорожник, дизайн которого практически не отличается от военных машин. Внешне новинку Dongfeng для глобального рынка можно будет распознать по нарочито грубым чертам кузова, внедорожным покрышкам, а также 2-этажной оптике, наличию лебедки спереди и вынесенному на пятую дверь запасному колесу.

Точные габариты автомобиля не называются, но китайские СМИ утверждают, что ширина машины составит около 2160 мм. Таким образом, по этому параметру она совсем немного уступит Hummer H1. Что касается длины, то она, по слухам, будет равна 5500 мм.

Нет никакой точной информации и о силовом агрегате внедорожника. Предполагается, что под капотом Warrior M20 будет установлен 6,7-литровый дизельный агрегат, производительность которого «поднебесная» пресса пока не называет.

То же самое можно сказать и о возможной цене автомобиля. Китайские СМИ в качестве предполагаемого прайса на «местный ответ Хаммеру» называют цифры от 300 до 400 тысяч юаней, что эквивалентно 3 миллионам – 4 миллионам 100 тысячам рублей по актуальному курсу.