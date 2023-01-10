У регуляторов в США возникли вопросы к Илону Маску за твит об автопилоте Tesla

Национальное управление безопасностью дорожного движения (NHTSA) является крупнейшей американской организацией, которая занимается как проведением краш-тестов автомобилей, проверяя их безопасность для потребителей, а также исследованиями в этой области.

С 2016 года NHTSA инициировала расследования в отношении более 36 ДТП, в которых принимали участие автомобили марки Tesla с активированными электронными помощниками пилотирования.

В конце прошлого года внимание регулятора привлек твит владельца «Тесла» Илона Маска, который 31 декабря пообещал уже с января снять требование держать руки на руле машин для водителей, которые накатали более 16 тысяч километров пробега с активированной системой FSD.

Как отмечается в статье издания Reuters, фактически Маск пообещал в январском обновлении ПО для электрокаров Tesla дать возможность водителям с высокими пробегами на «автопилоте» отключать функцию контроля за размещением рук на рулевом колесе.

Журналистам удалось выяснить, что заявление основателя Tesla уже привлекло внимание сотрудников NHTSA, которые обратились к автопроизводителю с целью разъяснить уместность подобных заявлений в текущих реалиях.

Напомним, в декабре 2021 года Национальное управление безопасностью дорожного движения уже удалось заставить Tesla запретить воспроизведение игр на дисплее передней панели ее автомобилей во время движения, что, согласно исследованию организации, могло отвлекать водителей от управления машиной.

Компании пришлось подчиниться требованиям NHTSA и внести изменения в программное обеспечение более 500 тысяч автомобилей, реализованных на территории США.