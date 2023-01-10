Водителей будут штрафовать на 30 тысяч рублей за выброшенный из машин мусор

Уже с завтрашнего дня, 11 января, в России вступит в силу новый закон, согласно которому камеры автоматической фиксации нарушений смогут определять водителей автомобилей, выбрасывающих мусор из своих машин.

Штрафы по «мусорной» статье окажутся немалыми – частные лица заплатят за такое нарушение 30 тысяч рублей, а юридические и вовсе 200 тысяч рублей. Кроме того, последние могут лишиться самого автомобиля (если будет принято решение о его конфискации).

В случае, если мусор будет выброшен из автомобиля, мотоцикла или прицепа вне мест скопления мусора, то первое подобное нарушение будет караться для граждан суммой от 10 до 15 тысяч рублей. Повторный штраф приведет к тому, что человеку придется выложить уже от 20 до 30 тысяч рублей.

Для руководителей и ИП сумма штрафа составит от 20 до 30 тысяч рублей в первом случае и от 40 до 60 тысяч рублей при повторном нарушении.

Малые организации заплатят за подобного рода действия от 15 тысяч до 25 тысяч рублей и от 30 до 50 тысяч рублей за повторное нарушение, а владельцы средних и крупных организаций – от 30 тысяч до 50 тысяч и от 60 тысяч до 100 тысяч соответственно.

В случае автоматической фиксации выброшенного из автомобиля мусора штраф будет выписан на собственника транспортного средства, который в последствии сможет перенаправить свое наказание на реального виновника.