У «УАЗ Буханка» будет электрическая версия: первые подробности

Фургон «УАЗ-452» или «УАЗ Буханка» является одной из самых возрастных моделей в линейке Ульяновского автозавода, которая с момента выхода в продажу в 1965 году ни разу существенно не менялась. О возможном обновлении этого вездехода говорят уже давно, однако до реального проекта дела так и не дошли. А теперь весьма неожиданном образом выяснилось, что у «Буханки» будет электрическая модификация.

Разработка такого автомобиля уже стартовала и должна завершиться к середине 2023 года. По крайней мере это пообещал председатель ассоциации развития электромобильного транспорта “Рустрансэлектро” Михаил Демурия в интервью «ТАСС».

В основе нового электромобиля, который разрабатывается в Крыму, будет лежать как раз УАЗ-452 (он же «УАЗ Буханка»).

Созданием машины займется научно-производственное предприятие «Элькафа». На первые тестовые испытания автомобиль должен выйти уже в ближайшие несколько месяцев.

Полноценных подробностей о проекте пока практически нет. Тем не менее, некоторые сведения о нем его авторы все же раскрыли. Так, например, «Буханка» должна получить полностью электрическую трансмиссию, а в моторном отсеке внедорожника будет размещен топливный генератор, обеспечивающий модели запас хода в тех местах, где об электрической инфраструктуре можно и не мечтать.

Автомобиль обещают адаптировать в том числе для регионов с суровым климатом. Для этого электрическую «Буханку» оборудуют топливным обогревателем салона.

Новой информацией о реализации проекта его авторы обещают делиться вплоть до момента премьеры автомобиля, которая состоится в Крыму в середине этого года.