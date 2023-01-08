Японцы рассказали, на что повлияет возрождение марки «Москвич»

Японская пресса нередко рассказывает о продукции отечественного автопрома. А иногда журналисты из страны восходящего солнца делятся собственным мнением относительно перспектив российского авторынка. Так произошло и на этот раз. Авторы из издания «Yahoo News Japan» решили прокомментировать возрождение марки «Москвич».

В начале своей статьи журналисты рассказывают о том, что «Москвич» это бренд, который был назван в честь жителей российской столицы. По их мнению, именно он должен позволить автопрому страны воспрянуть и с течением времени вернуться в то состояние, в котором он был во времена СССР.

Далее авторы «Yahoo News Japan» рассказывают об истории завода «Москвич», а также обо всех моделях марки, которые выпускались до окончания работы предприятия.

Вторая часть статьи затрагивает новейшую историю «Москвича», основанного на базе предприятия Renault Russia в столичных «Текстильщиках».

Этот завод в конце 2022 года начал производство кроссоверов «Москвич 3» и «Москвич 3е» (последний является полностью электрическим), а в будущем приступит к выпуску ряда других моделей, в том числе и седана.

Разумеется, так быстро перестроить работу полностью иного с точки зрения технологий предприятия было невозможно, поэтому пока «Москвичи» представляют собой автомобили китайской марки JAC, на которых просто заменили шильдики. А само производство ведется по весьма простому крупноузловому формату, когда машины поставляют на предприятие в виде готовых комплектующих, которые затем собирают воедино.