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Когда старая Lada Niva стоит как BMW: случай из Греции

От: Алексей Шмидт
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Российский внедорожник Lada Niva всегда считался бюджетной моделью, но в некоторых отдельных случаях цены на него могут оказываться даже выше, чем просят за иномарки BMW. Выставленная на продажу в Греции «Нива» тому подтверждение.

Разумеется, внедорожник не является простым – он тюнингованный. Машине досталась кастомная подвеска, перешитый салон, тормоза, заимствованные у Porsche, а также доработанный двигатель.

Внешне 3-дверная Niva, прошедшая процедуру тюнинга, выделяется наличием расширителей арок, 22-дюймовыми колесными дисками, специальной оптикой, а также радиаторной решеткой и гербами России, нанесенными на передние крылья автомобиля. 

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Приводит в движение «Ниву» по цене BMW мотор увеличенного объема (1,8-литра), которому заменили систему охлаждения, питания и впуска. Благодаря этим изменениям отдачу силового агрегата удалось увеличить до 210 лошадиных сил. Отдельно отмечается, что при работе на сжиженном газе двигатель способен выдавать 175 л.с., а на метаноле – все 300 «сил». 

О трансмиссии в объявлении информации нет, поэтому можно предположить, что тяга передается через 5-скоростную механическую коробку передач. 

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По словам владельца машины, за счет столь серьезных доработок автомобиль 2004 года ведет себя на дороге так же, как спортивный автомобиль для повседневного пользования. После того, как машина была переделана установкой целого списка гоночных компонентов, ее пробег составляет 4600 километров. 

В салоне владелец этой «Нивы» использовал красную кожу, а в список опций включил гидроусилитель рулевого управления, кондиционер, центральный замок и акустическую систему с сенсорным дисплеем.

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19-летний российский внедорожник, колесящий по дорогам Греции, оценен в 35 тысяч евро или 2 миллиона 700 тысяч рублей. Для сравнения, примерно за те же деньги в этой стране продают новые BMW 1-Series в начальных версиях 118i и 118d.

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