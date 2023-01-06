Chery готовит внедорожник с дизайном Land Rover: первые изображения

Компания Chery готовится к дебюту нового внедорожника. Автомобиль долгое время считался «темной лошадкой» и информации о нем практически не было, однако недавно новинка попала на патентные изображения. Внешний облик модели удивил своими отсылками к британскому Land Rover Defender.

На патентных картинках новый вездеход Chery предстал в виде автомобиля с угловатым внешним обликом и высокой линией капота. Передняя часть внедорожника получилась слегка обрубленной, но ее дизайнеры китайской марки украсили длинными ДХО в форме буквы «Г».

Среди других особенностей экстерьера нового внедорожника Chery можно также отметить большую радиаторную решетку с горизонтальными ламелями и массивный блок фар, а также наличие на переднем бампере сразу двух «ушей» для крепления буксировочного троса.

Корма автомобиля, судя по патентным изображениям, будет иметь вертикальные фонари и два выхлопных патрубка.

Что касается технических подробностей о модели, то их пока нет от слова «совсем». Дело в том, что пока внедорожник находится на стадии проектирования концепта. Но это не значит, что ждать его придется долго. Совсем недавно Chery представила под своим суббрендом прототип нового вездехода T-1, а серийная версия этой модели уже проходит дорожные испытания.

В китайской прессе также активно обсуждается вариант, при котором новый внедорожник Chery станет так называемой «премиальной» версией уже упомянутого Jetour T-1. Впрочем, пока эта информация находится на уровне слухов.