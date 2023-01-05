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Сибиряк несколько лет мучается с ржавеющим «УАЗом», который купил новым

От: Михаил Романченко
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Автомобиль страдает от дефектов производственного характера, однако устранять их дилер пока не спешит. Об этой истории поведало издание «НГС». 

Согласно информации, опубликованной на странице журнала, житель Новосибирска несколько лет назад приобрел новый автомобиль «УАЗ-Профи». Машину планировалось эксплуатировать при строительстве собственного дома, а также для поездок на работу. 

Покупая автомобиль Ульяновского автозавода его владелец Евгений не питал больших иллюзий о том, что это будет качественный автомобиль. Впрочем, дальнейшая история эксплуатации «УАЗ-Профи» показала, что даже с таким настроем все оказалось гораздо хуже. 

Первые проблемы постигли Евгения еще на первом этапе использования машины. Сначала перестала закрываться дверь, где-то было выявлено протекание, а также не работали колонки в дверях. Но магнитолу и колонки дилер все же поменял по гарантии. 

Запись в сервисной книжке «УАЗ Профи» предупреждала, что вибрация и шумы мотора при эксплуатации являются неотъемлемой характеристикой этой модели, поэтому претензий по этому вопросу к дилеру у Евгения не было. 

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Со временем количество неисправностей нарастало как снежный ком и проявлялись они все чаще и чаще. После 88 тысяч километров пробега из строя вышел двигатель, что заставило установить на него новую головку блока цилиндров. После этого мотор начал работать нестабильно, периодически создавая все новые проблемы. 

Спустя 2 года с момента покупки на кузове машины начала появляться коррозия. Дилер устранял эти проблемы подкрасом, который уже через несколько месяцев требовал повторных обращений. 

«Рыжики» появлялись на оконной раме, пассажирской и водительской дверях, на сварных швах и бортах автомобиля“, – рассказал владелец злополучного «УАЗ-Профи». 

Дилер устранял эти проблемы, но в какой-то момент перестал это делать, сославшись на решение из Москвы. В сентябре 2021 года мужчина обратился в суд, потребовав вернуть ему полную стоимость автомобиля (879 тысяч рублей) и еще 69 тысяч рублей, которые были потрачены на установку дополнительного оборудования. Моральный ущерб он оценил в 10 тысяч рублей. 

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Результаты первой экспертизы дилера не устроили, поэтому владельцу «Профи» пришлось провести еще одну. Вторая экспертиза также выявила дефекты производственного характера в автомобиле, однако суду потребовалась третья.

В финальном исследовании установлены дефекты производственного характера в сварке швов кабины машины, тогда как остальные проблемы автомобиля классифицированы как следствие ненадлежащего качества ремонта или эксплуатации.

В конце декабря судебные органы отказались удовлетворить иск Евгения, но мужчина планирует обжаловать это решение. 

2 КОММЕНТАРИИ

  1. Владельцу так же не стоило надеяться на правосудие, обращаясь по дело своего УАЗ …

КОММЕНТАРИИ

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