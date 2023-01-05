Changan представил представил «Honda Accord для бедных»

В Китае состоялась официальная презентация нового седана Changan Yida. Автомобиль оказался очень похож на последнюю генерацию японской 4-дверки Honda Accord благодаря аналогичному профилю, поэтому журналисты прозвали модель «Аккордом для бедных».

Changan Yida можно перепутать с электромобилем, однако седан является отнюдь не батарейным. Приводит в движение его обычный полуторалитровый бензиновый «наддувный» агрегат, выдающий 170 лошадиных сил.

Связку мотору составляет семискоростная роботизированная трансмиссия, а заявленный расход топлива равен 5,99-литрам горючего на 100 километров пути.

В основе Changan Yida лежит новая модульная архитектура под названием Ark. На ее базе создают как обычные бензиновые автомобили, так и подключаемые гибриды. Это обстоятельство дает определенные надежды на то, что в будущем у Yida появится еще и гибридная модификация.

Длина автомобиля оказалась равна 4770 мм, ширина – 1840 мм, высота – 1440 мм. Размер колесной базы составил 2765 мм.

Если судить по фотографиям с заднего ряда седана внутри Yida получился очень просторным. В его оснащение вошли: 18-дюймовые колеса, 10,25-дюймовый дисплей в составе цифровой панели приборов, 13,2-дюймовый экран планшетного формата на центральной консоли, а также 2-спицевое рулевое колесо с усеченным ободом.

В продажу на китайском рынке Changan Yida поступит в первом квартале 2023 года. Стоимость автомобиля уже раскрыта – от 12 тысяч 350 долларов (887 тысяч рублей). Это значительно дешевле, чем в «Поднебесной» стоит Honda Accord, а в России сопоставимо с ценой Lada Granta.