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Changan привезет в Россию аналог Skoda Octavia

От: Алексей Шмидт
аналог Skoda Octavia

Компания Changan с недавних пор может похвастать наличием в своей модельной линейке автомобилей в новом кузове лифтбэк. Речь идет в первую очередь о 4,7-метровом Uni-V, который уже достаточно давно продается на китайском рынке, а вскоре должен появиться и на российском.

Информация о технической стороне автомобиля появилась в открытой базе Ростандарта, где еще до начала 2023 года был опубликован сертификат ОТТС (Одобрение типа транспортного средства), позволяющий начать продажи новинки на нашем рынке. 

В документе заключено, что для россиян «поднебесная» 5-дверка, которая позиционируется как главный конкурент, а в случае с нашим рынком даже «сменщик» Skoda Octavia, будет предлагаться с полуторалитровым «наддувным» мотором, 7-скоростной трансмиссией и передним приводом. 

changan uni v 1

Что интересно, лифтбэки Changan Uni-V можно найти на российском рынке еще с ноября этого года. Правда речь идет о машинах, ввезенных не официально, а по «параллельному импорту».

Появление сертификационного документа в базе Росстандарта может говорить о планах «Чанган» начать официальные поставки Uni-V в Россию. 

changan uni v 2

Если это окажется действительно так, то российский вариант лифтбэка Changan мало чем будет отличаться от китайской версии, которая сейчас поступает на наш рынок по «серым» схемам. 

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Под капотом автомобиля расположится 4-цилиндровый «наддувный» мотор на 181 лошадиную силу и 300 Нм, адаптированный под топливо АИ-92. Связку ему составит 7-скоростная автоматическая трансмиссия и передний привод, а не «робот», как в КНР. 

Более мощный 2-литровый Uni-V россиянам пока не обещают. 

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