Раскрыт самый ненадежный автомобиль: он не смог преодолеть отметку 100 тысяч километров

Авторитетный немецкий автомобильный журнал «AutoBild» с 2014 года проводит так называемые ресурсные тесты, в ходе которых испытывает многие новые модели, выходящие на европейский рынок. В ходе них автомобилям предстоит преодолеть 100 тысяч километров пробега.

За 9 лет журналисты испытали таким образом более 80 моделей. Однако автомобилем с самым худшим результатом по итогам испытаний по сегодняшний день остается Ford Fiesta. Его тесты начались летом 2017 года, но закончились досрочно – вызовом эвакуатора.

Причина выхода из строя машины крылась в ослаблении болта крепления натяжителя ремня газораспределительного механизма. В итоге ремень совершил перескок, вызвав столкновение поршней с клапанами. Разумеется, такая встреча деталей силового агрегата не могла закончиться позитивно. Мотор был поврежден и восстановлению не подлежит.

Впрочем, еще до возникновения этой фатальной поломки испытатели жаловались на другие проблемы с «Фиестой». Речь идет о нескольких подряд падениях уровня охлаждающей жидкости.

По результатам тестов журналисты «AutoBild» признали Ford Fiesta самым ненадёжным автомобилем за всю историю их испытаний изданием. Только ему не удалось преодолеть отметку в 100 тысяч километров пробега.

В конце прошлого года этот же журнал совместно с органом технадзора за безопасностью транспортных средств TÜV определил самые надежные автомобили в Германии. В категории возрастом до 3 лет первое место досталось Mercedes-Benz B-Klasse, а во всех остальных (от 4 до 11 лет) первенствовал Porsche 911.