Haval H-Dog размером с Hyundai Santa Fe готов к старту продаж 

Официальная премьера вседорожника Haval H-Dog состоялась в конце этого лета. От своего родственника Big Dog отличился внешним обликом, оказавшись более похожим на Haval Dargo и Cool Dog. Главными отличительными чертами новинки стали округлая головная оптика, угловатые формы, высокая капотная линия и широкие колесные арки.

Длина машины составит 4705 мм, ширина – 1908 мм, высота – 1780 мм. Размер колесной базы будет равен 2810 мм. Таким образом, с точки зрения габаритов автомобиль окажется чуть крупнее корейского Hyundai Santa Fe.

Что касается интерьера, то внутри автомобиля предусмотрен большой дисплей мультимедийной системы, а а также кожаная центральная консоль. Под экраном расположится панель с аналоговыми кнопками, которые для управления кажутся куда более удобными, чем сенсорные. А селектор трансмиссии переедет в H-Dog с внедорожника Tank 300.

В самой дорогой версии под капотом новинки Haval можно ждать гибридную силовую установку на базе полуторалитрового турбомотора. Ее отдача будет равна 326 лошадиным силам и 530 Нм. Максимальная дальность хода на одном заряде составит 50-150 километров.

Более скромные исполнения H-Dog получат 2-литровый турбомотор на 238 «сил» с системой полного привода. По всей вероятности, именно такие машины будут поставляться в Россию. Правда пока речь может идти только о параллельном импорте. Ни о каких официальных поставок таких автомобилей на наш рынок на ближайший год речи не идет.