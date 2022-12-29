Японцы раскрыли, каким будет новый люксовый внедорожник Toyota Century

Первые слухи о том, что компания Toyota приступила к новому проекту, представляющему собой люксовый внедорожник, появились еще в сентябре этого года. С тех пор никаких подробностей о нем не было. Однако на днях в японской прессе появились сначала рендерные изображения, демонстрирующие возможный дизайн новинки, а затем и первые сведения, касающиеся технической части модели.

Автомобиль получит название Toyota Century (то же самое, что и люксовый седан марки) и будет конкурировать с таким грандом как Rolls-Royce Cullinan. При этом японский внедорожник обещают сделать заметно дешевле, чем стоит его соперник.

Разработка модели не займет много времени, поскольку в Toyota планируют использовать уже имеющиеся двигатели и платформу. Предполагается, что дебют модели состоится уже в 2023 году (скорее всего в его конце).

Судя по рендеру (заглавное изображение), раскрывающему возможный дизайн автомобиля, внедорожник Toyota Century получит внешний облик, схожий с еще одним своим потенциальным соперником за покупателей – Bentley Bentayga. Японская новинка сможет похвастать массивным кузовом с плоскими и широкими панелями, прямоугольными светодиодными фарами, а также массивной радиаторной решеткой, состоящей из хромированных прутьев.

Длина автомобиля должна составит 5200 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1750 мм, а размер колесной базы – 3000 мм. Несмотря на столь внушительные габариты внедорожник будет только 5-местным.

В качестве платформы для новинки выступит модернизированная архитектура TNGA. Журналисты издания «BestCarWeb» прочат модели 3,5-литровый двигатель V6, который инженеры Toyota дополнят двумя электрическими моторами мощностью по 80 лошадиных сил каждый. Привод у Century будет безальтернативный полный.